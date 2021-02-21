Жители 961 дома остались без газа из-за аварии в Качканаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Жители 10,5 тыс. квартир и 961 дома в частном секторе остались без газа из-за аварии в Качканаре Свердловской области, где произошла авария на газопроводе. Газоснабжение планируют восстановить 22 февраля, заявили в департаменте информационной политики региона.

Ранее ТАСС сообщал о том, что инцидент произошел вечером в воскресенье, пострадавших в результате аварии не было.

"В результате временно без газа остался 961 дом в частном секторе. По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями. Там, где печек нет, для этого организован подомовой обход <…> Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тыс. квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в муниципалитете развернули несколько пунктов для временного размещения жителей на тот случай, если такая необходимость возникнет.

В департаменте уточнили, что ориентировочно работы по восстановлению газопровода планируется завершить к 06:00 (04:00 мск) 22 февраля. "Запуск газа предполагается провести до 15:00 (13:00 мск)", - добавили в ведомстве.