Власти 12 муниципалитетов Челябинской области объявили режим ЧС из-за метели

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за морозов, метели и сильного ветра объявили в 12 муниципалитетах Челябинской области, следует из материалов, опубликованных в среду пресс-службой правительства региона. Ранее сообщалось о восьми муниципальных районах.

По территории Челябинской области проходит холодный фронт, из-за этого на дорогах образовались снежные заносы, идет снег, порывы ветра достигают 20-25 м/c. Нарушения энергоснабжения коснулись примерно 30 тыс. жителей.

"Главы 12 муниципалитетов подписали постановления о введении режима ЧС. Это Локомотивный городской округ, Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Каталинский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий и Чесменский районы. Также объявлен режим повышенной готовности в Кыштымском городском округе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Челябинской области, из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. Оказана помощь 1 154 гражданам, в том числе 76 детям. В 15 пунктах временного размещения находится 481 человек, в том числе 45 детей.