В Югре после гибели рабочего на месторождении возбудили дело

ТАСС, 26 февраля. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека, возбуждено по факту возгорания нефтепродуктов на буровой установке на Имилорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО - Югре по факту возгорания нефтепродуктов на буровой установке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 февраля при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении произошел прорыв нефтепродуктов и внезапное их возгорание. В результате происшествия погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации-подрядчика.