Епархия вновь подала иск к властям Среднеуральска, где находится захваченный монастырь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия второй раз подала иск о признании права собственности к администрации города Среднеуральска, на территории которого находится захваченный сторонниками бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) женский монастырь, следует из данных картотеки Арбитражного суда Свердловской области.

"Арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев исковое заявление централизованной религиозной организации Екатеринбургская епархия к администрации городского округа Среднеуральск о признании права собственности, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу", - говорится в опубликованных документах. На данном этапе производства не уточняется, о какой именно собственности идет речь.

Первый иск Екатеринбургской епархии к администрации Среднеуральска касался признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в Среднеуральском женском монастыре. Суд иск удовлетворил. Во время рассмотрения дела представитель Романова подавала ходатайство об участии бывшего схимонаха в деле в качестве третьего лица, так как он, по мнению адвоката, является фактическим застройщиком здания. Ходатайство было отклонено, по мнению суда, Романов не имеет самостоятельных прав на здание.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.