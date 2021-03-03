Апелляция подтвердила законность взыскания 47 млн рублей с ЧМК за ущерб реке

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда признала законным решение суда первой инстанции о взыскании с ПАО "ЧМК" (входит в группу "Мечел") 47,2 млн рублей в счет ущерба, который был причинен предприятием реке Миасс. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры в среду.

"Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ПАО "ЧМК", признала обоснованным взыскание суммы ущерба в пользу муниципального образования, на территории которого имело место причинение вреда окружающей среде, и взыскала 47,2 млн рублей в пользу муниципального образования "Красноармейский муниципальный район", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, суд первой инстанции рассматривал иск природоохранной прокуратуры к ПАО "ЧМК" в ноябре 2020 года. В суде было установлено, что ущерб реке Миасс был нанесен в период с 2016 по 2017 год, так как предприятие не обеспечило применение наилучших доступных технологий очистки производственных стоков при осуществлении сбросов сточных вод по Баландинскому выпуску.

Комментарием предприятия ТАСС пока не располагает.

Ранее со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов подписали соглашение о предотвращении сброса сточных вод в реку Миасс. В результате реализации подписанного соглашения прекратится сброс стоков на двух из трех прудов-накопителей (Каштакский и Першинский), на третьем объемы сброса будут значительно сокращены.