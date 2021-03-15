В Тюмени восстановили движение транспорта в сторону аэропорта

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Движение автомобилей, ограниченное в сторону аэропорта Рощино из-за схода железнодорожного вагона на переезде, восстановлено, сообщило УГИБДД по Тюменской области.

"Движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону аэропорта Рощино под Тюменью, где на железнодорожном переезде сошел с рельсов железнодорожный вагон, полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечено, что железнодорожники с помощью домкратов поставили вагон на рельсы и отогнали. Во время проведения работ движение от объездной дороги в сторону аэропорта Рощино осуществлялось по Старорощинскому шоссе.