Суд оставил под домашним арестом директора челябинского аэропорта

ЧЕЛЯБИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты директора международного аэропорта Челябинска Андрея Осипова на меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

4 марта Центральный районный суд Челябинска постановил избрать обвиняемому в мошенничестве Андрею Осипову меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц 28 суток, то есть до 1 мая 2021 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения избранная до 1 мая 2021 года мера пресечения оставлена без изменения", - говорится в сообщении.

Осипову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Он был задержан 3 марта, в тот же день со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят в аэропорту следственные действия.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2020 годах хотел получить страховую выплату по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль. Он знал, что оставление места ДТП не является страховым случаем и не подлежит оплате, дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. Впоследствии, выполняя незаконные указания обвиняемого, работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тыс. рублей.