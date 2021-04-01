Суд в Челябинске изменил меру пресечения замминистра строительства области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения заместителю министра строительства Челябинской области Татьяне Антоновой, обвиняемой в получении взятки, с содержания под стражей на запрет определенных действий. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

В апреле 2020 года сообщалось, что Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и избрал Антоновой меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Тракторозаводский районный суд изменил меру пресечения в отношении Татьяны Антоновой, она содержалась под стражей. В отношении нее избрана мера пресечения виде запрета определенных действий", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, Антоновой запрещено посещать место работы, здание Минспорта области, также ряд иных учреждений, подходить к ним ближе чем на 100 метров. Кроме того, запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться средствами связи и интернетом.

По данным следствия, замминистра в 2016-2017 годах получила 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации в качестве взятки за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам.