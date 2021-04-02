В прокуратуре назвали возможную причину столкновения самолетов в аэропорту Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Срыв тормозной системы у самолета ATR-72 мог привести к столкновению с Як-40 в аэропорту Сургута. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошел срыв тормозной системы, в результате чего совершен наезд на воздушное судно Як-40, находившееся на стоянке. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента", - сказано в сообщении.

В момент столкновения пассажиры и члены экипажей в самолетах отсутствовали, пострадавших нет. Самолеты получили механические повреждения. Согласно опубликованным на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ снимкам, ATR-72 принадлежит авиакомпании Utair, Як-40 - авиакомпании "Скол".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Utair, компания выясняет причины инцидента. Инцидент на работу аэропорта не повлиял, он работает в штатном режиме.