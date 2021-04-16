Прокуратура внесла представление главе курганского города, где повредили мемориал

ТАСС, 16 апреля. Прокуратура внесла представление о необходимости устранения нарушений при содержании мемориала главе города Катайска Курганской области Глебу Морозову, где во время реставрационных работ был испорчен мемориальный комплекс участникам Гражданской и Великой Отечественной войн. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура инициировала проверку после жалоб местных жителей на реставрацию мемориала. На опубликованных в местных СМИ фото видно, что изображенные на барельефе герои после реставрации изменились во внешности до неузнаваемости. Кроме того, на ежегодно реставрируемом монументе уже имеются сколы.

"Прокуратурой Катайского района проведена проверка полноты принятых администрацией Катайска мер по поддержанию в надлежащем состоянии мемориального комплекса участникам Гражданской и Великой Отечественной войн. По итогам проверки прокуратурой района главе Катайска внесено представление об устранении нарушений, выявленных при содержании мемориала. Ситуация с выделением денежных средств и проведением реставрации мемориального комплекса находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2018-2020 годах администрацией города привлекались подрядчики для выполнения текущего ремонта мемориала, но профессиональные реставрационные работы мемориала не проводились со дня его установки.

Мемориальный комплекс был открыт в городском сквере в 1973 году к 55-летию со дня образования полка "Красные Орлы" в Катайске.