В Югре возбудили новое уголовное дело после пожара, где погибли двое детей

ТАСС, 6 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту непринятия своевременных мер к изъятию детей из неблагополучной семьи в городе Пыть-Ях. По версии следствия, в результате бездействия должностных лиц дети оставались в неблагоприятных для жизни условиях и 4 мая погибли во время пожара в доме, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по факту непринятия своевременных мер к изъятию детей из неблагополучной семьи, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, органы опеки и попечительства администрации города Пыть-Ях были осведомлены о том, что 32-летняя местная жительница ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности в отношении двоих малолетних детей. Женщина неоднократно была замечена в состоянии алкогольного опьянения и ранее ограничивалась в родительских правах в отношении старшей дочери. "Профилактическая работа с матерью не проводилась, своевременные меры к изъятию малолетних детей из неблагополучной семьи и установлению опеки над ними не приняты", - уточнили в СК.

В пресс-службе добавили, что в результате бездействия должностных лиц дети оставались в неблагоприятных, опасных для жизни условиях и 4 мая 2021 года погибли во время пожара в доме, в котором проживали.

При пожаре в частном жилом доме города Пыть-Ях 4 мая погибли три человека, включая двух детей. Прокуратурой города организована проверка по факту их гибели. Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").