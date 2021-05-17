Задержанный за нападение на людей в Екатеринбурге находится на операции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина, который был задержан за нападение с ножом в Екатеринбурге, находится на операции в больнице. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что задержанный госпитализирован и находится без сознания. "В настоящее время с ножевым ранением он находится на операции в 23-й горбольнице Екатеринбурга. Имеется ли у него огнестрельное ранение, уточняется. Установлена личность также одного из погибших. Им оказался житель Октябрьского района Пермского края Бархутдинов, 1987 г. р. Орудие преступления - колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета - найдено на месте происшествия и приобщено к материалам дела", - сказал Горелых.