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Задержанный за нападение на людей в Екатеринбурге находится на операции

В пресс-службе регионального управления МВД также сообщили, что установлена личность одного из погибших в результате инцидента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина, который был задержан за нападение с ножом в Екатеринбурге, находится на операции в больнице. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что задержанный госпитализирован и находится без сознания. "В настоящее время с ножевым ранением он находится на операции в 23-й горбольнице Екатеринбурга. Имеется ли у него огнестрельное ранение, уточняется. Установлена личность также одного из погибших. Им оказался житель Октябрьского района Пермского края Бархутдинов, 1987 г. р. Орудие преступления - колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета - найдено на месте происшествия и приобщено к материалам дела", - сказал Горелых.

 

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