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На участке трассы Екатеринбург - Тюмень открыли движение, приостановленное из-за пожара

Транспорт ранее пускали через город Камышлов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Движение на участке трассы Екатеринбург - Тюмень с 123-го по 143-й км, ранее перекрывавшееся из-за лесного пожара, возобновлено в понедельник вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

"Движение на участке трассы Екатеринбург - Тюмень возобновлено в 18:40 (16:40 мск)", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, движение было приостановлено из-за лесного пожара, сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение, транспорт пускали через город Камышлов.

Теги
РоссияСвердловская область
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