Жители пострадавшего от пожара СНТ в Тюменском районе получат финансовую помощь

ТЮМЕНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Жители СНТ "Солнышко", где из-за природного пожара пострадали 25 домов, получат финансовую помощь, сообщил в среду глава региона Александр Моор в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее он сообщал, что в регионе в этом году самые масштабные пожары за последние 10 лет. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

"Мною принято решение об оказании финансовой помощи гражданам, чье имущество пострадало в СНТ "Солнышко". Первая категория, кому будут выплачены деньги, - это собственники, у кого пострадали помещения, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье. Выплачивать будем по следующей формуле: площадь дома, поставленного на учет, умноженная на 50 648 рублей (столько стоит строительство 1 кв. м в Тюменском районе)", - сказал он.

Губернатор добавил, что вторая категория - граждане, собственники жилья, у кого это не единственное жилье. Разовая выплата составит по 1 млн рублей. Если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тыс. рублей. Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тыс. рублей.

17 мая в более чем 30 км от Тюмени на берегу Андреевского озера загорелась камышовая растительность на нелесных землях. Из-за ветра до 20 м/c огонь начал быстро распространяться, возник ландшафтный пожар, который перешел на 25 дачных домов в СНТ "Солнышко".

По данным оперативного штаба региона, для тушения пожаров в регионе привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. 17 мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждения и жители трех населенных пунктов, всего более 1 300 человек, для родственников эвакуированных работает горячая линия. С начала года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади более 171 тыс. га и 1 078 ландшафтных пожаров на общей площади более 47 тыс. га.