15 ноября, 12:31
Международная выставка-форум "Россия"

В День Югры на ВДНХ пройдет шоу в сопровождении инструментов народов Севера

Стенд автономного округа расположен в 75-м павильоне в зоне В

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Иммерсивное шоу с использованием визуальных и звуковых эффектов, в сопровождении национальных музыкальных инструментов народов Севера, модный показ и этно-дискотека пройдут на форуме-выставке "Россия" в День Югры - 23 ноября. При этом артисты региона выступят совместно со звездными исполнителями, сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики Югры.

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"23 ноября в День Югры на форуме-выставке "Россия" состоится шоу, которое будет сочетать передовые технологии визуальных и звуковых эффектов, интерактивные элементы и яркие истории: музыка национальных инструментов, огонь, дым, снег соединяются с яркими декорациями и виртуальными сказочными героями. Сюжетные линии мультимедийно-иммерсивной постановки и мастерство артистов раскроют все грани этнокультурного достояния северного региона", - отметили в департаменте.

В программу вошли песни хантыйского автора и певицы Веры Кондратьевой, их исполнят артисты Ханты-Мансийского автономного округа. Российские звезды и югорские исполнители объединятся в дуэты, квартеты и ансамбли, чтобы исполнить популярные песни, певица Варвара, объединившись с Таисией Хабибулиной, исполнит песню "Отпусти меня, река", а группа "Пятеро" с ансамблем "Горница" песню "Барыня-речка". Кроме этого, российские звезды примут участие в показе мод от югорских дизайнеров Елены Скакун и Анны Чиняевой. В день региона на выставке пройдет этно-дискотека, на которой выступит группа "Дискотека авария", а также коллективы из Югры и DJ Хайтнут Эрыг.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, которую цитируют в департаменте, шоу позволит зрителям окунуться в историю округа и узнать о его традициях и культуре. "По замыслу режиссеров, проект "Магия края" позволит каждому, кто еще не бывал в Югре, совершить свое первое путешествие и буквально почувствовать природные "места силы" нашего округа, прикоснуться к традициям многовековой Югры, услышать голоса и ритмы региона в исполнении наших талантливых артистов", - сказала она.

Стенд автономного округа находится в 75-м павильоне ВДНХ, в зоне В. Девиз экспозиции: "Увидеть Югру - влюбиться в Россию". Среди самых эффектных объектов - фотозона "Археопарк", где можно сфотографироваться с мамонтом и услышать историю объекта, при этом он оживает при наведении камеры телефона на QR-код. Также тут находится шарф длинной 103 м, считающийся самым большим в России. Кроме того, на стенде имеется нейросеть Vika, отвечающая на вопросы посетителей об автономном округе в аудиовизуальном формате. В целом идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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