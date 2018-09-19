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Осужденный после ДТП театральный режиссер Николай Коляда не будет обжаловать приговор

В среду суд Кировского района Екатеринбурга назначил наказание драматургу в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. Осужденный за нарушение правил дорожного движения и причинение тяжкого вреда здоровья человеку по неосторожности драматург, театральный режиссер Николай Коляда не будет обжаловать приговор, сообщил в среду сам Коляда на своей странице в Facebook.

Суд Кировского района Екатеринбурга назначил наказание Коляде в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев без лишения водительских прав.

"Прошу больше никаких вопросов не задавать. Приговор обжалован мною не будет. И забудьте все", - написал Коляда.

Авария произошла 10 июля прошлого года. Коляда ехал на своей машине Renault Duster. При перестроении в левый ряд он не обратил внимание на движущийся по его полосе автомобиль, после чего в него въехал Hyundai Santa Fe, водитель в результате аварии получил тяжкий вред здоровью.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.

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