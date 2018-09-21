Депутаты гордумы Екатеринбурга выберут мэра на заседании 25 сентября

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять городскую администрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 кандидатов, комиссия рекомендовала к избранию трех из них.

Согласно повестке заседания, вопрос об избрании главы Екатеринбурга будет рассматриваться третьим по счету, после того как депутаты изберут председателя гордумы и его заместителя.

Как пояснила ТАСС руководитель пресс-службы Екатеринбургской городской думы Алена Земляникова, четкого регламента заседания нет - как будет происходить избрание главы Екатеринбурга, решат сами депутаты. "Комиссия рекомендовала троих человек, но депутаты могут выбирать из всех девятнадцати. <…> Они могут проголосовать за каждого из трех предложенных, могут начать голосовать за каждого из девятнадцати. А могут вообще сказать, что не доверяют этой комиссии, и предложить создать новую", - пояснила Земляникова.

В состав комиссии по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга вошли шесть человек, которые представляют областной и городской уровни власти. На пост главы Екатеринбурга ими были рекомендованы заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, заместитель губернатора региона Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова.

Пока в Екатеринбурге действует система, при которой мэр председательствует в гордуме, выполняет в первую очередь представительские функции, тогда как руководителем исполнительной власти является глава городской администрации. Первый пост занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку 22 мая в знак протеста против отмены прямых выборов мэра. Администрацией Екатеринбурга руководит Александр Якоб.