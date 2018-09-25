В Челябинске на вывоз мусора направили резервные мусоровозы из пяти городов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Резервные мусоровозы из пяти городов Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского привлечены к вывозу мусора, который скопился во дворах областного центра после того, как местные подрядчики отказались выполнять свои обязательства. Об этом ТАСС во вторник сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Жители Челябинска 18 сентября обратились в министерство экологии региона с жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки. Проблема возникла из-за перевозчиков, которые отказались исполнять свои обязательства после закрытия свалки и отзыва у МУП "Горэкоцентр" лицензии на захоронение отходов. Позже глава города подписал заявление директора "Горэкоцентра" об увольнении по собственному желанию.

"Борис Дубровский распорядился привлечь мусоровозы из других муниципалитетов для более оперативного решения проблемы с вывозом мусора в Челябинске. Речь идет о привлечении резервной техники. Это порядка 10-15 дополнительных машин из Миасса, Пласта, Озерска, Южноуральска, Еманжелинска. Работа должна быть организована разумным образом, на вывозе мусора в других территориях в худшую сторону отразиться не должна", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура города потребовала от чиновников незамедлительно решить вопрос с вывозом отходов с городских контейнерных площадок.

Суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября. С тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты.