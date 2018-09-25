Полпред в УрФО надеется на преемственность в работе нового мэра Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов надеется на преемственность в управлении Екатеринбургом. Такое мнение он выразил во вторник, поздравляя нового мэра Александра Высокинского.
"Не сомневаюсь, что вам удастся сохранить преемственность в руководстве городом, продолжить все лучшее, что было в деятельности предыдущей администрации, установить взаимодействие с областными органами власти и городской думой, обратную связь с жителями Екатеринбурга. <…> Убежден, что под вашим руководством Екатеринбург достойно встретит свое 300-летие", - сказал он.
Цуканов также обратился и депутатам гордумы седьмого созыва, которые во вторник провели первое заседание. Он также надеется на сохранение "всего позитивного, что было сделано за предыдущие годы". "Впереди ключевые для Екатеринбурга события - финальная часть конкурса на право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025, выдвижение заявки на летнюю Универсиаду 2023 года, подготовка к празднованию 300-летия города. <…> Со своей стороны готов оказывать городу всю необходимую помощь и поддержку", - добавил он.
На первом заседании гордумы 25 сентября депутаты избрали главой Екатеринбурга заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, председателем муниципального парламента Игоря Володина и его заместителем - Виктора Тестова.
О выборах мэра Екатеринбурга
В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменила порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять городскую администрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 кандидатов, комиссия рекомендовала к избранию трех из них.
В состав комиссии по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга вошли шесть человек, которые представляют областной и городской уровни власти. На пост главы Екатеринбурга ими были рекомендованы заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, заместитель губернатора региона Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова.
До принятия поправки в Екатеринбурге действовала система, при которой мэр избирался прямым голосованием. Он председательствовал в гордуме, а руководителем исполнительной власти являлся глава городской администрации. Пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку 22 мая в знак протеста против отмены прямых главы города.
О выборах в гордуму
Выборы в гордуму Екатеринбурга прошли 9 сентября. Всего представительный орган города состоит из 36 депутатов, которые избираются по партийным спискам и одномандатным округам. По итогам "Единая Россия" получила 19 мандатов, "Справедливая Россия" - семь, КПРФ - шесть, ЛДПР - три, "Яблоко" - один.