Полпред в УрФО надеется на преемственность в работе нового мэра Екатеринбурга

"Угон" Як-52 в Тюменской области

Суд в Екатеринбурге компенсировал двум экс-фигурантам дела об угоне Як-52 по 15 тыс. руб.

В 2015 году по факту угона самолета в отношении физика-ядерщика Ильи Кудряшова и пилота Ромаза Шермардини возбудили уголовное дело, в июле 2016 года оно было закрыто

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