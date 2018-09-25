Челябинский детский омбудсмен изучит обстоятельства избиения школьника мужчиной

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина проведет проверку по факту избиения 11-летнего школьника мужчиной в одной из школ Металлургического района Челябинска. Об этом она сообщила ТАСС во вторник.

Как сообщалось ранее, житель Челябинска стал фигурантом уголовного дела об избиении 11-летнего школьника, который конфликтовал с его сыном. Дело возбудили по ч. 1 ст. 119 ("Угроза убийством") УК РФ. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

"Мы в рамках своих компетенций проведем проверку. Планируется дать оценку действиям должностных лиц, которые привели к нарушению прав ребенка", - сказала собеседница агентства.