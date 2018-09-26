По делу бывшего челябинского вице-губернатора Сандакова возобновили судебное следствие

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска в среду, вместо ранее запланированного приговора, возобновил судебное следствие по уголовному делу бывшего заместителя губернатора региона Николая Сандакова, обвиняемого во взяточничестве, мошенничестве, взломе электронной почты, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
31 августа Сандаков выступил с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату, назначив дату вынесения приговора "ориентировочно на 26 сентября". Позже было принято решение возобновить судебное следствие "для разрешения вопросов, связанных с вещественными доказательствами".
"Продолжаем судебное следствие. По делу были изъяты вещественные доказательства: предметы и документы. Интересует их судьба", - сказал судья.
Далее суд перешел к выяснению мнения сторон по поводу изъятых у фигурантов дела жестких дисков, внешнего накопителя, видеокамер, моноблока, кредитных карт Сандакова, кредитных договоров, документов на служебную квартиру на улице Воровского. При этом сторона защиты отдельно отметила, что компакт-диски с аудиозаписями по делу не должны быть уничтожены. Прокурор с этим согласилась.
Судебное заседание перешло на этап прений. Объявлен перерыв до 14:00 местного времени (12:00 мск).
По версии следствия, работая заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Сандаков организовал взлом электронной почты. Используя служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора охранного предприятия "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей.