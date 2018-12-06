Фрагмент ракеты-носителя "Союз" продали на интернет-аукционе "Екатерининской ассамблеи"

"Фрагмент первой ступени ракеты-носителя "Союз 2.1 а", запущенной с первого российского гражданского космодрома "Восточный", был торжественно передан покупателю заместителем генерального директора по ракетно-космической тематике "НПО автоматики [им. академика Семихатова]", - сказали в пресс-службе, отметив, что лот был предоставлен при содействии Уральского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Фрагмент первой ступени ракеты-носителя "Союз 2.1 а" был продан на интернет-аукционе в рамках ежегодной благотворительной акции "Екатерининская ассамблея". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

В основном аукционе, который пройдет 7 декабря, от агентства выставлена книга "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы", подписанная фотографом Леонида Брежнева - Владимиром Мусаэльяном, пояснила директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз. "Когда мы обсуждали этот вопрос с организаторами, наши корреспонденты как раз отправлялись на космодром Байконур. Так появилась идея предоставить еще один лот - связанный с космосом, уже для интернет-аукциона. И с помощью наших партнеров "НПО автоматики им. академика Семихатова" и госкорпорации "Роскосмос" это стало возможным", - добавила она.

Как рассказал ТАСС Моисеев, фрагмент ракеты-носителя займет место в музейной экспозиции фонда в поселке Билимбай Свердловской области, что примерно в 50 км от Екатеринбурга. "В годы войны сюда было переброшено секретное авиационное бюро. Перед ним стояла задача в короткий срок сделать первый реактивный самолет, который пилотировал летчик [Григорий] Бахчиванджи. При очередном полете Бахчиванджи погиб, но все наработки, которые были проведены в поселке в период с 1941 по 1943 годы, легли в основу подготовки к полету Юрия Гагарина", - пояснил директор фонда.

По его словам, в экспозиции музея отдельный блок посвящен космической и авиационной тематике. "Мы собрали архивные материалы, фотографии и сделали полномасштабную копию [разработанного в поселке Билимбай] самолета БИ-1 и копию космического корабля "Восток-1", - добавил Моисеев.

Об "Екатерининской ассамблее"

"Екатерининская ассамблея", созданная в 2011 году, пройдет 7 декабря в восьмой раз. Центральное событие ассамблеи - благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. В этом году часть лотов была впервые выставлены на интернет-аукционе. По данным организаторов, с его помощью было собрано более 320 тыс. рублей, еще 500 тыс. поступило на счет проекта просто в качестве пожертвований.

Собранные на "Екатерининской ассамблее" денежные средства в виде гранта идут на реализацию выбранного благотворительного проекта. В 2017 году благополучателем "Екатерининской ассамблеи" стал проект по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью "Мастерские безграничных возможностей", разработанный специалистами ассоциации "Особые люди". На его реализацию было собрано более 23 млн рублей. В этом году вырученные средства будут направлены на проект "Русфонда", который помогает тяжело больным детям и помогает обеспечивать их аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Всего за время существования ассамблеи на благотворительные проекты было направлено более 50 млн рублей.