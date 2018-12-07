Председателем избиркома Свердловской области избран Владимир Русинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Член избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Владимир Русинов избран ее председателем. Соответствующее решение было принято на заседании избиркома в пятницу, сообщил ТАСС советник председателя региональной избирательной комиссии Дмитрий Ветошкин.
Пост председателя свердловского облизбиркома оказался вакантным после того, как в ноябре бывший руководитель комиссии Валерий Чайников стал заместителем губернатора - руководителем аппарата губернатора Свердловской области. Чайников руководил избиркомом с 2012 года.
"Сегодня прошло заседание избирательной комиссии Свердловской области, по итогам которого председателем комиссии стал Владимир Русинов", - сказал Ветошкин.
Председатель комиссии был избран в ходе тайного голосования, добавил он. "Голос за кандидатуру Русинова отдали все 14 проголосовавших", - уточнил Ветошкин.
По его словам, в заседании в режиме конференц-связи также участвовали заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев и член ЦИК РФ Валерий Гальченко.
На заседании 5 декабря Центризбирком России рекомендовал избирательной комиссии Свердловской области избрать на пост председателя 53-летнего члена избиркома с правом решающего голоса Владимира Русинова.
О Русинове
Владимир Русинов родился 7 ноября 1965 года в Костанайской области Казахской ССР. Имеет высшее юридическое образование. В 2006-2010 годах был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. После истечения депутатских полномочий был назначен полномочным представителем губернатора и правительства Свердловской области в региональном Заксобрании.
В 2012 году назначен директором департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.