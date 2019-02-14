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Дубровский: расселение поврежденного в Магнитогорске дома может потребовать нового закона

Глава Челябинской области пояснил, что закон понадобится в том случае, если после демонтажа седьмого и восьмого подъездов оставшаяся часть здания не будет признана аварийной

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Властям Челябинской области потребуется принять новый закон для расселения жильцов поврежденного взрывом 31 декабря в Магнитогорске дома в том случае если после демонтажа седьмого и восьмого подъездов оставшаяся часть здания не будет признана аварийной. Об этом ТАСС в четверг сообщил губернатор региона Борис Дубровский в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Президент РФ Владимир Путин 16 января на совещании с членами правительства поручил расселить весь дом, а не несколько подъездов. Действующее законодательство позволяет расселять жителей зданий, признанных аварийными. Сейчас ведется демонтаж наиболее поврежденных при ЧП седьмого и восьмого подъездов, решение по расселению будет принято после его окончания и полного обследования дома.

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"Если дом будет признан неаварийным, мы выкупим жилье у собственников, которые хотят оттуда переехать, поможем им купить "первичку" или "вторичку". Сейчас рассматриваем вопрос строительства нового дома. А те, кто хочет остаться, в этом случае останутся. <…> В этой практике есть моменты, которые требуют ручного управления: нам придется принимать закон, чтобы мы могли эту практику реализовать в том случае, если дом не будет признан аварийным", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что заседание межведомственной комиссии о признании поврежденного дома в Магнитогорске аварийным или пригодным для проживания пройдет 1 апреля. Согласно дорожной карте, завершить демонтажные работы планируется в начале марта. Проводить комплексное обследование дома будет компания "Магнитогорский гипромез", которая передаст результаты в госэкспертизу Челябинской области. В случае признания дома пригодным для проживания предполагается провести капитальный ремонт фасада и выполнить благоустройство территории двора и демонтированной блок-секции.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково- спасательная операция длилась четыре дня.

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РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в МагнитогорскеРоссийский инвестиционный форум - 2019
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