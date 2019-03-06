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На Ямале открыто движение по всем зимним автодорогам

Зимники были закрыты 4 марта из-за порывистого ветра, метели и недостаточной видимости

ТАСС, 6 марта. Все региональные зимние автомобильные дороги (зимники) открыты для движения транспорта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в среду сообщили ТАСС в дорожной дирекции региона.

Все зимники на Ямале 4 марта были закрыты из-за погодных условий - порывистого ветра, метели и недостаточной видимости.

"Все зимники открыты. Движение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По данным окружного управления МЧС, 6 марта в регионе ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер 3-9 м/с.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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