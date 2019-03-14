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Около 240 млрд рублей направят на подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, план подготовки учитывает возможное проведение летней Универсиады 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделят более 240 млрд рублей до 2023 года для подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга, сообщил в четверг на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилея губернатор региона Евгений Куйвашев.

В декабре 2018 года правительство РФ сформировало оргкомитет по подготовке к празднованию. В него вошли представители областных и городских властей, бизнес.

"План сформирован исходя из стратегических задач, тех прорывных проектов, которые позволят нарастить городу конкурентные преимущества, обеспечить рост социально-экономического благополучия. Общий объем финансирования мероприятий к 300-летию Екатеринбурга [составит] до 240 млрд рублей", - сказал он.

Куйвашев добавил, что также план учитывает подготовку к возможному проведению летней Универсиады 2023 года.

Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около полутора миллионов человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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