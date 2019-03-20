Третий и четвертый контрагенты подали иски о банкротстве Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Еще два контрагента - компании "Юган-Юнион Кард" и "Гидпромэнергострой" подали иски о банкротстве авиакомпании Utair, следует из картотеки арбитражных дел Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Ранее 19 и 20 марта финансовая компания "Флеш лайт капитал" и компания "Интер" обратились в суд с иском о банкротстве авиакомпании.

В картотеке указано, что иск "Юган-Юнион Кард" подан 19 марта и зарегистрирован 20 марта в Арбитражном суде ХМАО, иск "Гидпромэнергострой" подан и зарегистрирован 20 марта. Они оба пока не приняты к производству. Сумма исковых требований компании "Юган-Юнион Кард" составляет 379,7 тысячи рублей, а "Гидпромэнергострой" - 363,2 тысячи рублей.

По данным базы "Спарк", "Юган-Юнион Кард" занимается обработкой данных, предоставлением услуг по размещению информации и связанной с этим деятельностью, "Гидпромэнергострой" - строительством жилых и нежилых зданий.

Utair, четвертая по величине авиакомпания в России (в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек), в настоящее время она испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.

По данным "Ведомостей", в начале февраля банки проголосовали против того, чтобы требовать от авиакомпании досрочного погашения кредита и списывать средства с ее счетов в размере невыплаченных процентов по кредиту. Это могло бы привести к остановке деятельности Utair.