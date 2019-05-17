{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Урале восстановили движение по трассе после разрушения автокраном пешеходного моста

ЧП произошло 17 мая на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск у деревни Тураево

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Движение на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск у деревни Тураево восстановлено после ограничения, введенного из-за частичного разрушения пешеходного моста, в который врезался автокран, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.

"Дорога открыта, никаких затруднений нет, движение нормализовалось", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Тураево автокран, не опустивший стрелу, врезался в надземный пешеходный переход, частично его разрушив. Движение автомашин в сторону Тюмени было ограничено. Пострадавших в результате ЧП нет.

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
В Свердловской области из-за повреждения ЛЭП без света остались почти 3 тыс. человек
В пресс-службе компании "МРСК Урала" сообщили, что на опору воздушной линии наехал автомобиль
Читать полностью