На Урале восстановили движение по трассе после разрушения автокраном пешеходного моста

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Движение на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск у деревни Тураево восстановлено после ограничения, введенного из-за частичного разрушения пешеходного моста, в который врезался автокран, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.

"Дорога открыта, никаких затруднений нет, движение нормализовалось", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Тураево автокран, не опустивший стрелу, врезался в надземный пешеходный переход, частично его разрушив. Движение автомашин в сторону Тюмени было ограничено. Пострадавших в результате ЧП нет.