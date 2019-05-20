В Челябинске из-за протеста жителей заморозили проект по строительству часовни

Ранее местные СМИ сообщали, что проект часовни в сквере у ЮУрГУ был одобрен в 2016 году, планировалось начать стройку летом 2019 года. Но, по сообщениям изданий, студенты и местные жители высказались против капитального строительства в этом месте.

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Реализация проекта по строительству часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приостановлена в Челябинске на фоне акций протеста против возведения храма в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник глава Челябинска Владимир Елистратов после аппаратного совещания.

"Опыт Екатеринбурга должен быть изучен. У нас пока все приостановлено. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение. Строительство возле ЮУрГУ не ведется и пока не планируется", - сказал Елистратов.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора святой Екатерины не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из которых обжаловали решение.

Вечером 16 мая возведение храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга было остановлено на время опроса горожан по теме строительства собора. Его предложил провести президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи.