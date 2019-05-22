Резервный борт "КрасАвиа" вылетел из Нового Уренгоя в Уфу вместо неисправного лайнера

САЛЕХАРД, 22 мая. /ТАСС/. Резервный самолет авиакомпании "КрасАвиа", чей Як-42 во вторник вечером вернулся в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за неубранных шасси, вылетел в среду в Уфу. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Новый Уренгой.

Во вторник вечером Як-42, следовавший по маршруту Новый Уренгой - Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На его борту находилось 111 человек, из них семь членов экипажа и 104 пассажира, в том числе три ребенка. При посадке никто не пострадал.

"Самолет вылетел в 10:17 местного времени (08:17 мск) ", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в авиакомпании "КрасАвиа", за пассажирами прилетел резервный борт.

Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой, в Уфу вылетел 91 человек. "На борту вылетевшего самолета находится 91 пассажир из числа тех, кто во вторник вечером не смог вылететь в Уфу", - сказал собеседник агентства, не пояснив, какое решение приняли еще более десяти пассажиров.

Как сообщалось, во вторник в 19:10 (17:10 мск) от руководителя полетов аэропорта Новый Уренгой поступила информация о том, что при взлете рейсового самолета Як-42 авиакомпании "КрасАвиа" не убрались шасси. Командир воздушного судна принял решение выработать топливо в воздухе и вернуться в аэропорт вылета. Около 18:00 мск самолет совершил штатную посадку в аэропорту Новый Уренгой. Следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку в связи с инцидентом. Часть пассажиров, большинство из которых являются вахтовиками, размещены в гостинице.

В новость были внесены изменения (09:20 мск) — обновлено, добавлен комментарий пресс-службы аэропорта