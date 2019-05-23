{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в городе Нижняя Салда Свердловской области локализован

На тушение вылетел вертолет
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня в городе Нижняя Салда Свердловской области, где горят несколько домов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар локализован. Горят строения на двух улицах. Площадь пожара, по утоненным данным, составила 470 кв. м. Огнем повреждены два жилых дома и четыре нежилых", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в центре города. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые помогают пожарным. В тушении также задействован вертолет МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Теги
РоссияСвердловская область
Совершивший незапланированную посадку в Сыктывкаре Boeing вылетел в сторону Москвы
Все пассажиры ранее вылетели по направлению на других рейсах
Читать полностью