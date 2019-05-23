Пожар в городе Нижняя Салда Свердловской области локализован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня в городе Нижняя Салда Свердловской области, где горят несколько домов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар локализован. Горят строения на двух улицах. Площадь пожара, по утоненным данным, составила 470 кв. м. Огнем повреждены два жилых дома и четыре нежилых", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в центре города. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые помогают пожарным. В тушении также задействован вертолет МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.