На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями, по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тело одного из сотрудников полиции с огнестрельным ранением груди было обнаружено в автомобиле, припаркованном за зданием котельной поселка СМУ-10, второго - с огнестрельным ранением головы в помещении опорного пункта полиции. "Кроме того, в квартире обнаружено тело супруги участкового уполномоченного полиции с огнестрельными ранениями в области головы и туловища", - добавили в ведомстве. На местах происшествий работают три следственно-оперативные группы.

Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, для выяснения обстоятельств произошедшего в Ноябрьск направлена группа сотрудников Главного управления собственной безопасности и Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России.