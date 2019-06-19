Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"Семь человек госпитализированы, трое из них в реанимации. Одного из пострадавших, подростка, сегодня доставят в Челябинск на реанимобиле. Состояние всех пациентов легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным Главного управления МВД России по Челябинской области, автобус с грузовиком столкнулся в 17:45 (15:45 мск) на 1751 км автодороги М5 "Урал". В результате аварии два человека погибли.