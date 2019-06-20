В Челябинской области возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом и бензовозом

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области возбудила уголовное дело после столкновения автобуса с бензовозом на трассе М5 "Урал", где погибли два человека, сообщила журналистам в четверг региональная прокуратура.

Автобус с бензовозом столкнулись в среду вечером на 1751-м километре автодороги М5 "Урал". Погибли два человека, семеро были госпитализированы.

"Прокурор Златоуста незамедлительно выехал на место происшествия. По указанию прокурора в следственном отделе ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.