Водовод в село Каскара в Тюменской области планируют заменить до конца 2020 года

ТАСС, 20 июня. Водовод, через который поступает вода в село Каскара в Тюменской области, планируется заменить до конца 2020 года по концессии. Общий объем инвестиции составит примерно 560 млн рублей, сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин.

К президенту РФ во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" обратилась жительница села Каскара Мария Кузнецова с проблемой водоснабжения населенного пункта. По словам женщины, жители вынуждены брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому закупали бутилированную воду в Тюмени. При этом, по словам Кузнецовой, по соседству с селом проведен водопровод для местной птицефабрики, но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали.

"В Каскаре есть централизованное водоснабжение, но водовод длиною 22 км, от которого зависит еще несколько населенных пунктов, был построен в 1974 году, владела им и содержала птицефабрика, которая его бросила. С годами он износился, инвесторы фабрики менялись. Наши планы таковы, что в конце следующего года будет построен по концессии новый водовод, что даст всем потребителям возможность получать качественную воду. Базовые затраты: 257 млн рублей на внутренние сети в поселках, на сам водовод 303 млн рублей работ, по итогам проектирования цена будет уточняться", - сказал Вахрин.

Вахрин добавил, что в летний период, когда требуется много воды для полива огородов, в водоводе давление нельзя повышать, иначе "его разорвет", поэтому есть проблемы с водоснабжением верхних этажей домов. "Нужно выяснить точный адрес заявительницы и в чем суть ее вопроса, уже связался с главой района, попросил уточнить, о чем идет речь. Она вопрос слышала и пытается разобраться в нем. Это не системная, а частная проблема", - отметил он.

Каскара - село в Тюменском районе, которое находится в пригородной зоне Тюмени на левом берегу реки Тура в 20 км к востоку от областного центра. В населенном пункте проживают более 3 тыс. человек.