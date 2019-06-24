Сенатор: смена главы Челябинска поможет активизировать подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. Отставка мэра Челябинска Владимира Елистратова стало закономерным итогом недовольства горожан, а назначение на должность врио главы города Натальи Котовой позволит активизировать решение проблем по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, такое мнение высказала представитель Челябинской области в Совете Федерации Ирина Гехт.

Депутаты Челябинской городской думы на заседании в понедельник 24 июня приняли отставку главы города Владимира Елистратова. Временно исполняющим обязанности главы города назначена Наталья Котова.

"На самом деле важна динамика в развитии, потому что многие годы отставали, запустив город до того состояния, что это вылилось в массовое недовольство граждан <...>. Я думаю, что эта отставка была закономерна, <...> [и] что назначение Натальи Петровны [Котовой] врио даст возможность активизировать подготовку к саммитам [ШОС и БРИКС], ", - сказала Гехт.

По словам сенатора, еще одной причиной отставки стала неспособность Елистратова перестроиться под новый формат работы, который задал врио губернатора Алексей Текслер, назначенный в марте 2019 года. "Поэтому я думаю, что здесь сказались и разница подходов и губернатора, и мэра, и в принципе неготовность оперативно встраиваться в эту работу, перестраиваться для того, чтобы соответствовать сегодняшнему дню", - уточнила сенатор.

Ранее сообщалось, что у Алексея Текслера, назначенного врио губернатора в марте 2019 года, возникали претензии к администрации Челябинска по вопросам презентабельности центра города, уборки улиц и общественного транспорта. Также он назвал обоснованными претензии регионального УФАС, из-за которых Челябинск остался единственным муниципалитетом в области, где не заключены контракты по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В интервью ТАСС врио губернатора сообщал, что кадровых перестановок стоит ждать на всех уровнях власти.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, проводится реконструкция аэропорта.