На Ямале нашли двоих пропавших в тундре детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Пропавшие в тундре Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) мальчики нашлись в десяти километрах от стойбища. Об этом сообщается в пятницу в пятницу на сайте районной администрации.

Двое мальчиков пяти и семи лет 26 июня покинули стойбище, находящееся в 19 км от села Самбург, и ушли в неизвестном направлении. О пропаже спасателям сообщили рано утром следующего дня.

"Благодаря оперативно выполненной работе детей удалось найти. Мальчики находились в десяти километрах от стойбища. На катере их доставили в Самбург для медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что дети находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в медицинской помощи.

Самбург - самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района, расположенный за полярным кругом.