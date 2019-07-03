Икона XVIII века пострадала при пожаре в церкви мужского монастыря в Курганской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери XVIII века пострадала при пожаре в деревянной церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в Курганской епархии.

"Икона с окладом сильно пострадали в пожаре", - сказали в епархии, уточнив, что от самого храма почти ничего не осталось.

Как пояснили в епархии, икона была явлена в первой половине XVIII века.

По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за неисправности кондиционера в храме. Никто не пострадал.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Деревянный храм построили в 1890 году. В нем был установлен иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков, украшенный оригинальной деревянной резьбой. Каждый сантиметр золотой поверхности иконостаса был отполирован волчьим клыком. В храме находилась частица животворящего креста господня.