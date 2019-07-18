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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось до семи

По данным городского департамента здравоохранения, четверо из них - дети
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© Сообщество во "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и внедорожника в Екатеринбурге увеличилось до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения в четверг.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Авария произошла в 11:50 мск.

"В ДТП пострадали семь человек, из них четверо детей. У одного из взрослых, пострадавших в ДТП, предварительный диагноз - перелом голени. Остальные шесть человек еще проходят осмотр в больнице", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшие доставлены в горбольницы №9 и №24.

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