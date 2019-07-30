ОП Екатеринбурга обратилась к руководству ГУ МВД в связи с нападениями на общественников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Члены Общественной палаты Екатеринбурга попросили врио начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Миронова взять под личный контроль расследование дел, связанных с нападением на двух общественников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Как сообщалось ранее, 23 июля, неизвестные сожгли машину координатора партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, а днем позже, по данным местных СМИ, был избит местный активист Алексей Беззуб.

"Прошедшая неделя в городе Екатеринбурге отмечена ростом преступлений, направленных против представителей общественности города. На заседании Совета Общественной палаты Екатеринбурга принято решение обратиться к временно исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД России по Свердловской области генерал-майору юстиции Владимиру Миронову с просьбой взять под личный контроль ход расследования дел по фактам нападений", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что Общественная палата воспринимает эти инциденты как угрозу гражданскому обществу. "По сути, преступные элементы бросают нам вызов, презирая закон, чувствуя безнаказанность", - говорится в обращении.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возбуждено уголовное дело по факту избиения Беззуба по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "На данном этапе разбирательства делать какие-либо однозначные выводы пока преждевременно. Ситуация находится на контроле у начальника ОП №9 УМВД по Екатеринбургу полковника полиции Александра <...> Маликова. Проверяются различные версии, анализируются съемки с камер наблюдения, отрабатываются на причастность склонные к такого рода противоправным поступкам", - сказал он.

Как сообщил Горелых, проводится дополнительная проверка по факту хищения личных вещей Беззуба. "Не исключено, что может быть дополнительное процессуальное решение либо по статье УК РФ "Кража, либо по статье УК РФ "Грабеж". Расследование продолжается", - отметил он.