"Азимут" резервным бортом доставит в Тюмень пассажиров севшего в Самаре самолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" доставит пассажиров севшего по техническим причинам в Самаре самолета, следовавшего из Краснодара в Тюмень, резервным бортом. Самолет уже вылетел к месту назначения, сообщили ТАСС в среду в авиакомпании "Азимут".

"Рейс Краснодар - Тюмень совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Резервный самолет, прибывший из Ростова-на-Дону, вылетел в Тюмень из Самары в 07:30 по московскому времени, вылет обратного рейса из Тюмени в Краснодар запланирован в 09:00", - сообщили в авиакомпании.

Задержка рейса составит около 3,5 часа.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Краснодар - Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, посадка произошла в связи с неисправностью двигателя (вибрация). Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.