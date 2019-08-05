Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер завершает свою работу на этой должности. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.

"У нас последнее время проходят ротации среди глав консульств. Это обыкновенная практика, уходит со своего поста не только Картер, но и главы консульств Таджикистана, Германии. Все происходит в рамках плановой ротации", - сказал Харлов. Ранее генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль также покинул свой пост.

Имя человека, который займет пост генконсула США в Екатеринбурге на данный момент неизвестно, добавил он.

Доктор Пол Картер является дипломатом с 1996 года. 15 августа 2017 года он вступил в должность генконсула США в Екатеринбурге. Картер служил в политическом отделе посольства США в Москве с 2000 по 2003 год. Он также работал в отделах Государственного департамента по России, Украине, Польше и в посольстве США в Варшаве.