Ранивший росгвардейца житель Тюмени арестован на два месяца

ТАСС, 12 августа. Суд в Тюмени арестовал на два месяца местного жителя, который 10 августа открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и ранил одного из них. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили ТАСС, что мужчина арестован на два месяца, ходатайство рассматривал Калининский районный суд города.

Инцидент произошел ночью. Мужчина кинул в сторону сотрудников рюкзак и открыл огонь из травматического оружия, ранив росгвардейца. Те открыли ответный огонь. Сотруднику Росгвардии была оказана медицинская помощь, он отправлен на лечение, злоумышленник был госпитализирован с ранением ног.