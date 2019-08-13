В Екатеринбурге задержали водителя, устроившего массовое ДТП с двумя погибшими

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля Kia Rio, устроивший массовое ДТП в центре Екатеринбурга 4 августа, в котором погибли два человека, задержан. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня следователи специализированного отдела Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области вызвали освободившегося после курса лечения в больнице на официальный допрос к 09:00 мск гражданина Васильева, подозреваемого в ДТП с гибелью двух человек. Мужчина требования сотрудников полиции выполнил, следственные мероприятия не проигнорировал, в органы внутренних дел он пришел со своим адвокатом. Вину подозреваемый представителям МВД признал в полном объеме. После проведения следственных действий его отправили под конвоем в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу, где он будет находиться под стражей", - сказал он.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения Васильеву в виде заключения под стражу.

"В ближайшее время материалы из полиции будут представлены в суд. Вероятнее всего, в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Следователю, который расследует это резонансное дело, из медицинского учреждения пришли результаты экспертизы, проведенной на основе исследования мочи и крови на предмет наличия у подозреваемого алкоголя или наркотических веществ. Экспертиза показала, что на момент аварии ни первого, ни второго не было", - пояснил Горелых.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21010. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она, в свою очередь, в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора. В результате столкновения погибли два человека. Еще трое были госпитализированы.