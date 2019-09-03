"Уральские авиалинии" завершили выплаты пассажирам аварийно севшего в Подмосковье A321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила выплаты пассажирам аэробуса A321, совершившего 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Пассажирам все компенсации выплачены", - сказал Скуратов.

19 августа он сообщил ТАСС о начале выплат компенсаций. Авиакомпания в течение двух недель выплачивала за моральный ущерб по 100 тыс. рублей каждому пассажиру аэробуса. Пассажиры застрахованы в компании "АльфаСтрахование".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.