Победивший на выборах губернатора Вадим Шумков поблагодарил курганцев за высокую явку

КУРГАН, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Курганской области Вадим Шумков, который набирает 80,86% голосов на выборах губернатора по итогам обработки 100% протоколов, поблагодарил жителей за высокую для региона явку.

"Я благодарен всем, кто пришел на избирательные участки, всем, кто поддержал мою кандидатуру, а также иных политических кандидатов. Это не значит, что вы ошиблись - это значит, что мы не нашли слов или времени донести вам нашу позицию. Я уважаю ваш выбор. Благодарен всем, потому что выборы прошли при высокой для нашего региона явке, что делает их максимально легитимными", - написал Шумков на своей официальной странице в Instagram.

По итогам обработки 100% протоколов на втором месте кандидат от КПРФ Яков Сидоров (9,70%), на третьем - кандидат "Справедливой России" Татьяна Майборода (4,70%), замыкает список кандидат ЛДПР Юрий Ярушин (3,33%).

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин, который после отставки с поста губернатора в октябре 2018 года вошел в совет директоров АО "Атомредметзолото" (входит в Росатом).

8 февраля 2019 года облдума приняла изменения в закон "О выборах губернатора Курганской области", которые предполагают возможность самовыдвижения кандидатов, 12 июня Шумков объявил о самовыдвижении. Он представил среди кандидатов на кресло сенатора от региона двух действующих представителей области в Совфеде Елену Перминову и Сергея Лисовского, а также заместителя губернатора - начальника финансового управления области Константина Ермакова.