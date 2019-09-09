В Курганской области в ходе избирательной кампании возбудили дело из-за кражи баннера

КУРГАН, 9 сентября. /ТАСС/. Единственное уголовное дело в ходе избирательной кампанией в Курганской области было возбуждено из-за кражи сорванного ветром баннера одного из кандидатов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в областной избирательной комиссии.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в понедельник сообщала об одиннадцати уголовных делах, которые были возбуждены в ходе прошедшей избирательной кампании. Одно из них было возбуждено в Курганской области.

"Еще в августе неустановленным лицом была совершена кража сорванного ветром баннера кандидата в Курганскую городскую думу, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Другой информации по возбуждению уголовных дел избирательная комиссия области не обладает, сведений о возбуждении уголовных дел в связи с нарушениями избирательного законодательства - нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службах региональных СУ СК РФ и МВД ТАСС подтвердили, что 8 сентября в связи с выборами уголовных дел не возбуждалось.

В единый день голосования в Курганской области прошли выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления. Всего 322 избирательные кампании.