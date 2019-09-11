Водителя маршрутки госпитализировали после ДТП в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажиры маршрутного такси в Челябинске, которые в среду утром получили травмы во время аварии, ушли из медицинских учреждений, госпитализирован только водитель, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Все пострадавшие в ДТП ушли из медучреждений домой, кроме водителя маршрутки, который госпитализирован со сломанными пальцами", - говорится в сообщении.

По данным властей, всего пострадали 13 человек.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, ДТП произошло в районе дома № 22 на Проспекте Ленина около 11:40 (09:40 мск). Столкнулись Volkswagen и автобус Ford, двигавшиеся в попутном направлении. В результате автобус наехал на бетонное ограждение.