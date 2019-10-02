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Задержанному в Таиланде за игрушечные доллары россиянину нужно внести 600 тыс. руб. залога

Пока его семье перевели 315 тыс. рублей

ТАСС, 2 октября. Семье задержанного полицией из-за игрушечных долларов гражданину РФ перевели 315 тыс. рублей. Для того, чтобы мужчину отпустили под залог необходимо 600 тыс. рублей, сообщила жена задержанного Екатерина Стариченко.

Ранее она написала на своей странице в Instagram, что ее муж ожидает суда в Таиланде после того, как "купил детям" игрушечные доллары и "подарил местным" жителям. Однако в Таиланде "шутки не поняли", теперь против него выдвинуты серьезные обвинения, рассказала она, добавив, что их семья уже наняла адвоката.

"Ситуация следующая: при вашей поддержке мы собрали 315 тыс. рублей, этого хватает на половину залога, потому что сегодня его выставили в двойном размере", - написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Таиланде Владимир Пронин сообщал ТАСС, что посольство проверяет информацию о задержанном полицией из-за игрушечных долларов гражданине РФ.

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