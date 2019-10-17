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Противников закрытия на ремонт курганского туберкулезного диспансера доставили в полицию

Медучреждение в поселке Чернавском приостановило деятельность в связи с капитальным ремонтом, несколько пациентов не согласились переходить в другие корпус

КУРГАН, 17 октября. /ТАСС/. Протестующие против закрытия на ремонт четвертого отделения Курганского областного отделения для больных туберкулезом" в поселке Чернавском доставлены в отделение полиции в Кетово. Об этом в четверг сообщила на брифинге директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.

В среду на пресс-конференции главврач Курганского областного отделения для больных туберкулезом Юлиана Просвирнина сообщила о том, что подразделение в поселке Чернавском приостановило деятельность в связи с капитальным ремонтом. По ее словам, несколько пациентов не согласились переходить в другие корпуса и самовольно оставались в закрытом здании вместе с представителями "Альянса врачей". По данным СМИ, они опасаются, что отделение будет окончательно закрыто.

По словам руководителя департамента, всего в здании оставалось девять человек. Среди них два медицинских работника, представители сообщества "Альянс врачей", а также лица, представившиеся пациентами.

"После проведенных переговоров <…> данные лица покинули медицинскую организацию: медицинские работники пошли домой, лицам, которые представились пациентами, было предложено доставить их в (другие) медицинские организации <…>. Все остальные были доставлены в Кетовское отделение полиции для выяснения ситуации", - сказала Кокорина.

В управлении МВД России по Курганской области ситуацию пока не комментируют.

Теги
РоссияКурганская область
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